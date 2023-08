Paris : Les premiers mot de Me Juan Branco

Pour ses premiers mots depuis Paris, l’avocat d’Ousmane Sonko, Me Juan Branco, a rendu hommage à ses confrères de Dakar. Il a ainsi cité Me Babacar Ndiaye qui a été arrêté par les enquêteurs de la sûreté urbaine.



« Je rends hommage à mes confrères de Dakar au risque de leur carrière. C’est le cas de Me Babacar Ndiaye qui a été arrêté », fait savoir l’avocat franco-espagnol...