Parce qu’elle refuse de financer sa drogue, Gor Faye tabasse sa mère et incendie ses biens

À Mbafaye, un village de la commune de Fissel, l’inimaginable s’est produit : un fils a levé la main sur celle qui lui a donné la vie. Selon les informations recueillies, Gor Faye, berger de 45 ans, a violemment agressé sa mère Dieynaba Sène après que cette dernière a refusé de lui remettre de l’argent pour acheter de l’alcool et du chanvre indien.



Une folie destructrice



Les faits remontent au mois d’août. Habitué à réclamer de l’argent à sa mère, Gor Faye a, cette fois-ci, sombré dans une colère incontrôlable face au refus catégorique de Dieynaba. Pris d’une rage aveugle, il a saccagé la maison familiale : rideaux déchirés, portes fracturées, bassines détruites.

Ne s’arrêtant pas là, il a frappé sa mère et proféré des menaces de mort. Les villageois, alertés par les cris, sont intervenus de justesse pour sauver la vieille dame.



Des habits brûlés et des menaces de mort



Toujours incontrôlable, le quadragénaire a fini par incendier les habits de sa mère, sous les yeux impuissants des habitants. La gendarmerie de Fissel, appelée en urgence, a procédé à son arrestation. Placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, il a comparu devant le tribunal d’instance.



À la barre, Gor Faye a nié les accusations, avançant qu’il était le véritable propriétaire de la maison. Sa mère, au contraire, a assuré que l’habitation était le fruit de ses années de labeur en tant que commerçante saisonnière. Elle a également affirmé que son fils lui avait promis la mort dès sa sortie de prison.

Des vidéos prises par des témoins ont toutefois confirmé sa violence ce jour-là, réduisant à néant sa ligne de défense.



Le procureur a requis l’application stricte de la loi. Le tribunal a reconnu Gor Faye coupable des faits de violences, menaces et destruction de biens, le condamnant à un an de prison ferme.