Pape Fara Diallo identifie 5 défis à relever dans le secteur extractif

Le représentant de la société civile, Pape Fara Diallo, a axé ses propos sur un certain nombre de défis. En effet, le président de la coalition « Publiez ce que vous payez », en a identifié 5 que la société civile voulait relever avec l’ensemble du secteur extractif et du groupe multipartite.



Le premier défi est la régularité dans la publication du rapport ITIE, car le Sénégal fait partie des rares pays qui publient régulièrement ses rapports. En outre, il souligne le défi de l’exhaustivité et la fiabilité des données du secteur qui permettrait d’apporter énormément d’information. Ensuite, la gestion des revenus qui, selon lui, est un grand enjeu qui fait débat actuellement. Le quatrième enjeu, c’est la gestion des attentes du public et la gestion des externalités (positives et négatives) pour qu’ils soient mitigés et maximisés au bénéfice de la population. Enfin, le dernier défi, c’est l’impact de la mise en œuvre de la norme ITIE qui permettra d’apaiser le débat public.