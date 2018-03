Pape Alioune Ndiaye : "Santy (Ngom) est un joueur de qualité, tout le monde a pu le constater"

Le milieu de Stoke City, Pape Alioune Ndiaye (PAN) a réagi au sujet des performances de son coéquipier Santy Ngom. "Santy est un joueur de qualité, tout le monde a pu le constater. On est très content de l’avoir accueilli et on espère qu’il va mettre tout son talent au service du collectif. C’est une personne très sympa et il s’est fondu dans la masse de manière naturelle, gentil et ouvert. Encore une fois, on espère qu’il va mettre tout son talent au service du collectif", souhaite PAN.. Pour lui, dans le haut niveau, il n’y a pas de match facile. "Le Sénégal est assez bien outillé pour faire face aux grandes nations. Donc à nous de continuer de bien travailler. Ces matches amicaux vont de plus en plus nous mettre dans le bain", reconnaît l'ancien joueur de Galatasaray...