Papa Malick Ndour sur le plan de redressement : « C’est un acte illégal qui peut être attaqué devant la cour suprême »

Invité de l’émission « Faram Facce » sur la Tfm, le coordonnateur national des cadres républicains, Papa Malick Ndour, a dépeint un tableau noir du programme gouvernemental. Selon lui, « cette nouvelle proposition économique du gouvernement à travers un plan de redressement qui sera annoncé ce vendredi, va encore tomber à l’eau ».



Le président du Conseil départemental de Guinguinéo a considéré que « le Sénégal n’est pas encore tiré d’affaire » parce que l’actuel régime n’a pas trouvé les bons mécanismes. Papa Malick Ndour dans son intervention sur la question du redressement, rappelle la loi d’orientation 2022-10 du 19 avril 2022 relative au système national de planification. Dans ce système, « on ne doit pas parler de planification, de redressement », a précisé l’ancien ministre de la jeunesse.



Par ailleurs, dans cette loi en son article 24 non encore modifié, il est clairement signifié que « le PSE est une étude prospective. Il est l’unique référentiel de la politique économique et sociale et la développe depuis 2014. Donc c’est le PSE est qui toujours en marche car la loi n’a pas encore changé », ajoute le coordonnateur des cadres de l’APR qui estime que « tous les actes posés y compris l’agenda national de transformation systémique et qui n’ont aucune relation avec cette loi, sont illégaux et peuvent être attaqués devant la cour suprême pour excès de pouvoir ». Papa Malick Ndour dit également dénicher des incohérences entre la loi de finances du gouvernement et la stratégie adoptée : « je leur conseille de changer la loi pour qu’à la place du Plan Sénégal Émergent (PSE), ils votent désormais le plan de stratégie systémique », prône t-il.