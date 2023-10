Panel de l’ARTP : Le régulateur et les opérateurs de télécommunications se penchent sur les performances et l'amélioration de l'expérience client

Ce mercredi 25 octobre dans un hôtel de la place, a eu lieu un panel d'échange entre L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) représenté par son directeur général M. Abdou Karim Sall, et trois importants opérateurs que sont Fatou Sow Kane, la directrice générale d'Expresso, Mamadou Mbengue pour Free Sénégal et enfin Sékou Dramé, à la tête de l'entreprise Sonatel. Tous se sont réunis sous le thème :







Réglementation : sources d'opportunités, levier de performances et d'amélioration de l'expérience client.







« C'est une première », tel que l'a fait remarquer Mamadou Mbengue. Ce mercredi, l'historique de l'autorité de régulation du Sénégal, ainsi que son rôle dans la relation concurrentielle entre les opérateurs de télécommunications, et le lien de ces derniers avec leurs clients, ont été revisités et discutés. Une révision nécessaire pour comprendre le mot-clé source de la discussion actuelle, la réglementation, terme détaché de la régulation.







En effet, embarqué sous un long monologue proposé par M. Abdou Karim Sall, le public a été converti à la définition de la réglementation. « C'est un processus de mise en place de texte qui encadre un secteur donné. Ces textes peuvent être des lois, des décrets et autres », explique-t-il avant de continuer « et je précise, que la réglementation est dans le périmètre de compétence de l'autorité gouvernementale ». Ces dires seront plus tard admis par la secrétaire générale du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Fatou Bintou Ndiaye Sall. « En ce qui concerne la régulation, c'est plutôt une activité d'ordre économique qui vise à assurer l'équilibre entre les différents acteurs du marché dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans les réglementations », dit-il.







Les bases posées, le sujet a été approfondi jusqu'à l'importance de la satisfaction de la clientèle en termes de « service de qualité à des coûts raisonnables, de bons tarifs, de bonne qualité de couverture et de qualité commerciale ». Un moment du débat qu'a particulièrement apprécié l'association des consommateurs présents au panel. Dans le but de garder cette appréciation intacte, M. Abdou Karim Sall fera d'ailleurs découvrir au public les 13 priorités sur lesquelles compte veiller l'ARTP en cette année 2023.







La parole sera très vite donnée aux trois directeurs généraux invités au panel, dont Fatou Sow Kane, la directrice générale d'Expresso, Mamadou Mbengue pour Free Sénégal et enfin Sékou Dramé, à la tête de l'entreprise Sonatel. Bien que laissant chacun d'eux des commentaires élogieux quant à l'importance de la présence de l'ARTP visant à " une concurrence saine ", quelques interpellations ont tout de même pu se faire de ce qui en vient aux factures et à la finance. Des motifs un peu plus sérieux qu'ils n'ont pas voulu étaler davantage, jugeant certainement cela confidentiel.







Réjouis par cette initiative, les panélistes, dont plus particulièrement Mamadou Mbengue, ont partagé leur encouragement quant à la continuité de ce type d'échange et si possible avec cette fois-ci encore plus d'opérateurs de télécommunications. « On a besoin de plus d'écoute, de plus d'ouverture », souligne le directeur général de Free Sénégal.