Palais de justice: un jeune livreur Tiak Tiak pris en possession d’un sachet de chanvre indien prends 15 jours de prison ferme.

Livreur de son état, le jeune D. Thiaw a été attrait à la barre du tribunal correctionnel pour offre et cession de chanvre indien. Il ressort des débats d’audience que le prévenu a été arrêté en possession de 5 cornets de chanvre indien qu’il tentait de livrer. Devant la barre, il reconnaît les faits et précise qu’il s’agissait d’une commission.



« Les policiers ont trouvé 5 cornets par devers moi. C’est une connaissance qui m’a donné la commission dans un sachet que je devais livrer. Je ne le connais pas personnellement mais c’est son patron qui est chauffeur que je connais. Il est l’apprenti de ce dernier. », a déclaré le jeune conducteur qui a bénéficié d’un mandat de dépôt depuis le 19 décembre dernier. Interpellé sur son implication dans l’offre et la cession de drogue, D. Thiaw a confié méconnaitre ce que contenait le sachet.



« Quand il m’a envoyé récupérer le produit, il m’a dit de ne pas ouvrir le sachet car il m’avait dit que c’était une commission qui devait partir au village, je n’ai jamais su que c’était du chanvre indien. Le produit était enveloppé dans un sachet bleu, j’avais cru que c’était des gris gris. », a répondu le mis en cause.



« On vous a suivi là où tu as été appréhendé. Depuis quand vous y aller pour acheter du chanvre indien ? », lui a demandé le procureur.



« Je n’ai jamais acheté le produit. Je l’ai juste récupéré pour le livrer sinon j’y suis parti qu’une seule fois et ce jour j’étais en compagnie de mon envoyeur. Il était descendu de la moto pour entrer dans la demeure et j’attendais au dehors. C’est cette fois-ci que j’y suis parti seul pour lui récupérer la commission. », a dit D. Thiaw.



Dans sa réquisition, le parquet a demandé l’application de la loi pénale.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a disqualifié les faits d’offre et cession de chanvre indien en détention en vue de l’usage. Il a reconnu D. Thiaw coupable des faits et le condamné à 15 jours de prison ferme.