Palais de justice: appelé à la barre, un ressortissant asiatique refuse de rejoindre son siège et provoque un incident d’audience

Poursuivi pour séjour irrégulier, un asiatique du nom de Weihong Xiong a créé un incident, ce 21 décembre, lors de son face à face avec la présidente de l’audience de la chambre correctionnelle. En effet, après avoir été appelé à la barre, le prévenu qui bénéficie d’un mandat de dépôt depuis le 12 décembre dernier, a été ensuite instruit par le juge de rejoindre sa place en attendant d’être rappelé plus tard. L’accusé qui s’exprimait en anglais s’est permis de se retourner pour s’adresser au public malgré les instructions de la présidente de l’audience qui lui a fait savoir que le traducteur était absent de la salle.



« Y’a-t-il quelqu’un dans la salle qui parle l’anglais. », a soutenu le mis en cause avant d’être interpellé dans un bon anglais par le juge mais il a voulu faire la sourde oreille poursuivant ses interrogations à l’endroit du public. Ainsi, le juge lui grondera dessus.



« Ne me faites pas répéter, je vous ai dit d’aller rejoindre votre siège et je vous rappellerai lorsque le traducteur sera dans la salle», lui a indiqué la présidente de la séance dans un ton ferme mais le prévenu s’entête à faire comme si de rien n’était. Le juge a ainsi appelé les gardes à venir l’amener de force. Deux gardes pénitentiaires ont rappliqué mais le ressortissant asiatique a refusé de les suivre, ils sera ainsi forcé à quitter la barre. Toujours dans son refus de rejoindre son siège tout en tenant des propos outranciers, le mis en cause s’est violemment débattu en se mettant complètement à terre mais il est soulevé par les gardes qui le remettent de force à la cave en l’y refermant à clef.







Choquée par la démarche du prévenu, la présidente de l’audience a immédiatement demandé le renvoi de l’affaire au 28 décembre prochain.