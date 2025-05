Pacte de Stabilité Sociale : 4 Centrales syndicales, 4 organisations patronales et le gouvernement s'engagent pour une stabilité du Front social

À l’occasion de la Fête du Travail, ce jeudi 1er mai 2025, le Premier Ministre Ousmane Sonko a présidé la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale entre le Gouvernement, les syndicats et le patronat, à la Primature. Sa présence aurait été exigée par les représentants des centrales syndicales.



À ses côtés se trouvaient le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, ainsi que M. Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public.



Ainsi, le pacte a été signé par les centrales syndicales que sont la CNTS (Mody Guiro), l'UNSAS (Mme Yvette Keita), la CNTS-FC (Cheikh Diop) et la CSA (Elimane Diouf), le patronat, représenté par Baïdy Agne (Président du CNP), Issa Mboup (CNES), Mbagnick Diop (MEDS) et enfin Idrissa Diop (UNACOIS). Le gouvernement du Sénégal a été représenté par les ministres Abass Fall (Ministre du Travail) et Olivier Boucal (Ministre de la Fonction Publique).



Cet accord d'une durée de trois ans marque une volonté partagée de renforcer le dialogue social et de promouvoir un climat propice à la paix sociale et au développement économique.