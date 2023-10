PRÉSIDENTIELLE 2024 : « Beaucoup de leaders écartés attendent 2024 pour voter contre Amadou Bâ à cause du ministre Sidiki Kaba » (Madani Ndiaye, Coord Apr - Goudiry)

Tout n’est pas rose pour la coalition présidentielle dans le Sénégal Oriental. C’est du moins ce qui ressort de cette mise au point de Madani Ndiaye, leader politique Apr à Goudiry et conseiller du Chef de l’État.

Dans une déclaration qu’il confie à Dakaractu, le leader politique juge utile de tirer la sonnette d’alarme pour éviter au candidat Amadou Bâ de mauvaises surprises en 2024.

« Notre coalition peut s’adosser sur suffisamment d’acquis pour faire gagner l’actuel Premier ministre avec notamment les réalisations du Chef de l’État qui ont permis à Goudiry, Bakel, Tamba et Koumpentoum de savoir qu’elles font partie du Sénégal. Malheureusement, rien de cela ne nous profitera parce que l’Apr et le Benno sont dispersés dans la région de Tambacounda. Le niveau de frustration est tellement élevé que c’est devenu illusoire de penser qu’on peut gagner. Même pour donner les fiches de parrainage, des leaders ont été écartés puisque tout a été fait dans un bureau alors qu’il fallait battre le rappel des troupes. Sidiki Kaba fait dans la division. Constatez avec moi qu’il a dirigé une délégation ce week-end pour rencontrer Amadou Bâ. Et rares sont les maires qui ont été conviés. Beaucoup de leaders ont été zappés. Sa manière de faire montre à suffisance que nous sommes en train de perdre des porteurs de voix et des hommes de valeur », confie Madani Ndiaye.

Le coordinateur de Goudiry de marteler que la tâche est partout compliquée dans le département. « Le parti et la coalition sont mal managés. Bon nombre de grands responsables sont piétinés. Les alliés sont aussi laissés en rade et souffrent d’un manque de considération hallucinant. Nous à Goudiry, nous sommes dans le désarroi. Si, pour ce qui me concerne, ce n’est pas ce genre de comportement du ministre Sidiki Kaba qui peut me pousser à faire un vote sanction, c’en est autrement pour les autres leaders. Je suis Mackyste et je le reste et je soutiens, quoi qu’il arrive le candidat Amadou Bâ. Mais c’était mon devoir d’alerter! »