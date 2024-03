PRESIDENTIELLE 2024 : Abdoulaye Baldé accueille Amadou BA ce jeudi et promet une mobilisation grandiose

Le compte à rebours a commencé depuis le début de la campagne électorale où le Coordonnateur régional de BBY à Ziguinchor, Dr Abdoulaye Baldé est arrivé dans ladite région. Parmi la centaine de visites de proximité effectuées, voici quelques éléments sélectionnés.



Abdoulaye Baldé a réuni les différents responsables communaux et départementaux de l’Union Centriste du Sénégal (UCS), autour d'une réunion préparatoire pour le déploiement des équipes dans les quartiers en vue de l'accueil du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou BA, dans la région de Ziguinchor ce jeudi 21 mars 2024.

A l’en croire, « notre parti est fin prêt pour jouer les premiers rôles dans la coalition Beno Bok Yakaar pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024 », a-t-il annoncé la couleur.

Le lendemain dimanche, le Président de l’UCS a rencontré les éleveurs de la commune de Ziguinchor dans le cadre d'une visite de proximité qu’il a effectuée afin de sensibiliser davantage sur les enjeux de l'élection présidentielle du 24 Mars 2024 et l'importance de voter massivement pour le candidat de la coalition Beno Bok Yakaar et de la grande majorité présidentielle, Amadou BA.

Selon Monsieur Baldé, les éleveurs, « fidèles à la collaboration qu'ils ont toujours eu avec notre parti, ont pris l'engagement ferme de se battre à nos côtés pour un vote massif au profit de notre candidat ».

L'Association des Artisans Travailleurs autour de l'Automobile (AATAA) de Ziguinchor a reçu la visite du Dr Abdoulaye Baldé pour les sensibiliser sur les enjeux de l'élection présidentielle du 24 Mars 2024 et l'importance de voter massivement pour le candidat de la coalition Beno Bok Yakaar, Amadou BA et de la grande majorité présidentielle.

Avec une stratégie bien pointue, le Président des Centristes a effectué ce mercredi une visite de proximité à Kandialang peulh pour échanger avec adhérents et adhérentes du parti de l’UCS sur les enjeux de l'élection présidentielle du 24 Mars 2024 et l'importance de voter et faire voter massivement pour notre candidat Amadou BA, candidat de la coalition Beno Bok Yakaar et de la grande majorité présidentielle.

Le message est bien passé d’autant que les adhérents et adhérentes ont promis une forte mobilisation pour l'accueil du candidat Amadou BA à Ziguinchor.

Par la suite Monsieur Baldé a fait un crochet à la mosquée dudit quartier solliciter des prières pour le candidat de BBY Amadou BA et des élections apaisées.