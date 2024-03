PDS: La section communale de Wakhinan Nimzatt (Guédiawaye) rejoint Amadou Bâ pour le scrutin du 24 mars…

À la suite de la rencontre avec le comité de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la commune de Wakhinane Nimzatt, la section communale du PDS qui a décidé de voter et faire voter le candidat Amadou Bâ pour l’élection du dimanche prochain. Depuis l’annonce de son soutien au candidat Diomaye Faye, certains membres et structures du parti commencent à manifester leur désaccord et appelle au respect de l’idéologie libérale.