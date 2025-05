Ousmane Sonko après son audience avec Ouattara : « Je sors de cet entretien satisfait et réconforté (…), nos relations auront de beaux jours… la République de la Côte d’Ivoire est une pièce maîtresse dans notre ensemble sous-régional »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu hier par le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Une audience durant laquelle plusieurs questions ont été abordées par les deux hommes. À la sortie de l’audience, le chef du gouvernement sénégalais a exprimé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes et particulièrement au président de la République.



« J’ai eu l’honneur d’être reçu par Son Excellence le président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui nous a offert la possibilité d’avoir un long entretien en tête-à-tête pour échanger d’abord sur la collaboration bilatérale entre nos deux pays », s’est félicité le chef du gouvernement sénégalais, rappelant que « cette collaboration date de très longtemps, mais s’est confortée après les indépendances ».



En outre, Ousmane Sonko a précisé qu’il avait largement discuté avec le chef d’État ivoirien de cette collaboration, qui « doit être renforcée et rehaussée, car il y a encore énormément à faire ensemble face aux défis ». Selon le Premier ministre, « les domaines à explorer entre les deux pays sont nombreux ».



L’aspect sécuritaire n’a pas été occulté par le Premier ministre, qui rapporte que le sujet a été évoqué avec Ouattara : « Nous avons échangé sur la situation de la sous-région, confrontée à plusieurs défis, dont le plus important reste celui de la sécurité. Sans oublier la réflexion à avoir sur les voies et moyens de sortir de cette situation de crise sécuritaire dans la région », a ajouté le Premier ministre. Il s’agit, selon lui, de voir comment consolider les ensembles sous-régionaux et de renforcer la fraternité entre tous les États qui les composent.



Le chef du gouvernement sénégalais a également informé que les défis économiques avaient été abordés avec le président ivoirien. D’ailleurs, Ousmane Sonko s’est réjoui d’une « forte convergence de points de vue sur toutes les problématiques qui ont été soulevées ». « Je sors de cet entretien satisfait et réconforté… que l’avenir des relations avec la République de la Côte d’Ivoire aura de beaux jours, car elle est une pièce maîtresse dans notre ensemble sous-régional », a-t-il conclu, réaffirmant l’engagement du Sénégal à préserver cette dynamique de coopération entre les deux pays.