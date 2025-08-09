Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »

Dans son discours de lancement des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union des Magistrats du Sénégal (Ums) ce samedi, le ministre de la justice, Ousmane Diagne a rappelé, tout comme le président sortant de l’association, que le système judiciaire a fait l'objet de vives critiques ces dernières années.



« Comme vous l'avez également si bien précisé, on doit se garder de confondre critique et discrédit. L'activité du magistrat, comme toute activité humaine, n'est pas une œuvre toujours parfaite et ne saurait, par conséquent, échapper aux critiques », a expliqué d’emblée le Garde des Sceaux qui poursuit en ces termes: « le Législateur l'a si bien compris. C’est pourquoi il a aménagé des voies de recours pour permettre à tout plaideur de contester une décision qui ne lui est pas favorable ».







Une occasion pour le ministre de la justice de lancer un appel aux Sénégalais dans un contexte où citoyens et magistrats sont parfois à couteaux tirés. « Je profite ainsi de l'occasion pour inviter tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire. Celle-ci représente, en effet, un des piliers fondamentaux de notre jeune Etat-Nation en construction qui a besoin d'institutions fortes pour prétendre à une prospérité durable », a conclu Ousmane Diagne.

