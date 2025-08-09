Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…»


Le président sortant de l’Ums n’a pas jugé opportun de répondre à ces critiques faites aux magistrats. En effet, Ousmane Chimère Diouf estime que « cela pouvait être juste des critiques car, les magistrats doivent évidemment être critiqués. Mais quand il s’agit d’attaques venant notamment du bord de la politique, les magistrats sont tenus à garder le silence face. La justice ne doit pas suivre le rythme des politiciens… « , a précisé le président sortant de l’Ums qui rappelle que le bureau sortant a hérité d’une association qui traversait les moments les plus difficiles de son existence. Mais l’équipe a tenu bon pour avoir ensuite le bilan qui fait sa fierté. 

 
Autres articles
Samedi 9 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass) - 09/08/2025

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix - 09/08/2025

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire » - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime » - 09/08/2025

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions » - 09/08/2025

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques - 09/08/2025

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés - 08/08/2025

Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé - 06/08/2025

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou - 06/08/2025

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. »

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. » - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés - 06/08/2025

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye - 06/08/2025

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions !

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions ! - 06/08/2025

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie - 06/08/2025

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP - 06/08/2025

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit »

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit » - 05/08/2025

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire » - 05/08/2025

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti ! - 05/08/2025

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye »

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye » - 05/08/2025

RSS Syndication