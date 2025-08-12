Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook

C’est une opération digne d’un scénario noir. La Sûreté urbaine (SU) de Dakar a démantelé, dans un appartement situé à Ouakam, un réseau bien organisé de proxénétisme et de prostitution en ligne. Selon les informations du quotidien Libération , quatre femmes – Rouguiatou Barry, Doussou Guirassy, Marème Kandji et Fatou Diatié – ont été déférées la semaine dernière au parquet pour proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d’images à caractère pornographique.



L’enquête a été déclenchée après la diffusion sur Facebook d’annonces explicites accompagnées d’images obscènes, offrant des services sexuels contre rémunération. Les investigations ont rapidement permis d’identifier la tête du réseau : Rouguiatou Barry, qui avait recruté trois jeunes femmes rémunérées 60 000 F CFA par semaine pour leurs prestations. Une autre complice, Fatou Diatié, était chargée de répondre aux appels des clients pour 40 000 F CFA par mois.



Le tarif annoncé sur les publications Facebook ? Un « coup » facturé 5 000 F CFA, avec les numéros de téléphone du « service » clairement affichés en ligne.



Lors de la perquisition menée par la SU dans l’appartement loué à Ouakam, les policiers ont saisi un nombre important de préservatifs usagés, dix paquets encore scellés, ainsi que 14 téléphones portables servant à gérer les rendez-vous et à communiquer avec les clients.