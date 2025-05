Opération de sécurisation à Thiès : 38 personnes interpellées, 11 motos immobilisées...

Le commissariat central de Thiès a mené une opération de sécurisation dans la nuit du 14 au 15 mai 2025, de 21 h 00 à 5 h 30, dans son secteur de compétence.



Ainsi, 63 éléments ont été mobilisés, dont 25 GMI, 24 BR, 14 CU, ainsi que 6 véhicules d’intervention du CCTH et de ses services secondaires.



À cet effet, des patrouilles ont été effectuées dans le secteur des Parcelles Assainies et des points de contrôle (checkpoints) ont été établis au Rond-point Concorde, à la sortie Tassette, à la sortie Keur Massamba Guèye et au Stade Lat Dior.



Au terme de cette opération, 38 personnes ont été interpellées, dont 33 pour vérification d’identité, 4 pour IPM (Interruption Provisoire de Mise en circulation, vraisemblablement), 1 pour agression. De plus, 11 motos et 2 véhicules ont été immobilisés, et 94 pièces ont été saisies.