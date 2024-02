Omar Ndiaye Angloma (Dionne 2024) : « Si on accepte que des gens se mettent à brûler ce pays, alors acceptons que d’autres tentent, par le dialogue, de le sauver! »

Le plénipotentiaire de « Dionne 2024 » à Mbacké ne cache pas sa colère. Omar Ndiaye Angloma ne peut pas digérer les critiques qui sont adressées aux leaders et candidats qui ont accepté d’aller prendre part au dialogue lancé par le Président de la République. Dans une déclaration faite ce dimanche 25 février 2024, le leader politique s’est voulu assez clair.

« Nous avons deux pôles dans ce pays. Celui de ceux qui ont voulu brûler le Sénégal et qui avaient commencé. N’eût-été le courage et la détermination du Président de la République, aujourd’hui, ils auraient déjà réussi. On les a vus brûler des grandes surfaces, saccager des stations d’essence, détruire les biens d’autrui, agresser des honnêtes gens. On les a entendus menacer de déloger le Chef de l’État, de le faire fusiller, etc… C’était encore eux à Touba. Ils ont foulé au pied le ndigël du Khalife etc… »

Omar Ndiaye Angloma de poursuivre. « L’autre pôle, c’est celui des gens réfléchis, aguerris et attachés à la patrie. Ce sont ces gens qui ont accepté le dialogue. C’est pourquoi, en notre qualité dé plénipotentiaire de Dionne 2024 à Mbacké, nous nous réjouissons de la décision de notre leader Mahammed Boun Abdallah Dionne d’aller prendre part à ce dialogue. En bon homme d’État, il a compris que le dialogue est le seul moyen de juguler l’impasse et d’aller vers une élection démocratique, transparente, apaisée et inclusive. Comment pouvions-nous nous jeter dans une élection avec des candidats qui ont plusieurs nationalités, des candidats qui ne savent ni lire ni écrire le français, etc … ? »