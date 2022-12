Offre ou cession de drogue : Un ressortissant nigérian écope 2 ans de prison ferme pour vente de cocaïne

Le ressortissant nigérian, Dennis Okechhukwu Abiaziam, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour offre ou cession de drogue. Comparaissant ce vendredi 16 décembre 2022 au Tribunal des Flagrants délits de Dakar, il a été interpellé par la police avec 20 grammes de cocaïne.

Le prévenu a été pris la main dans le sac. En effet, il a été appréhendé au cours d'une livraison pour un de ses clients. Par la suite, les policiers ont procédé à une fouille corporelle. Il était en possession de 20 grammes de cocaïne. Les agents de la police qui ont mené une perquisition chez lui ont trouvé 1 kg de cocaïne et tout un matériel de conditionnement (une balance, une paire de ciseaux, des sachets...) Le prévenu a confié aux enquêteurs que c'est un certain "MNK" qui estt son fournisseur. Il déclare l'avoir rencontré à la station de service du marché Dior. À l'enquête préliminaire, il avait avoué qu'il mélangeait la drogue avec une poudre blanche. Il avait reconnu que cette poudre était destinée à réduire la puissance de la drogue et permet de rendre le commerce plus rentable. Déféré et placé sous mandat depuis le 30 novembre 2022, le mis en cause a été jugé ce vendredi 16 décembre 2022.

A la barre, le prévenu Dennis Okechhukwu Abiaziam a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés. Il déclare que les limiers ont trouvé sur lui 5 grammes de cocaïne au lieu de 20 grammes comme mentionné par les enquêteurs dans le procès-verbal. "J'ai été appréhendé à Ouest-foire. Les policiers m'ont trouvé avec trois compatriotes en train de fumer. Après avoir fouillé mes poches, ils ont découvert sur moi 5 grammes de drogue. Lorsqu'ils m'ont posé la question de savoir l'origine de cette substance, j'ai clairement répondu que je l'avais acheté pour ma consommation personnelle. Les enquêteurs ont rédigé le procès-verbal avant même de m'interroger. Et ils m'ont obligé à signer en m'infligeant des sévices corporels", se défend-il.

Prenant la parole, le juge lui rappelle ses déclarations à l'enquête préliminaire. Il avait dit qu'il a été arrêté au moment de la livraison pour un de ses clients, mais également, qu'il avait reconnu que la drogue était destinée à la vente. Le prévenu dit n'avoir jamais tenu une telle déclaration.

Invité à faire son réquisitoire, le parquet a souligné que le mis en cause a été interpellé par la police en possession de 20 grammes de cocaïne et une perquisition a permis de saisir 1 kg de cocaïne à son domicile. Selon lui, les faits sont constants parce que les détails qui sont dans le procès-verbal ne le sont pas ex nihilo. "Au regard de tout cela, les infractions sont bien constituées", déclare le parquet qui sollicite que le mis en cause soit déclaré coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour offre ou cession de drogue. À son tour, la défense assurée par Me Diongue plaide pour une application bienveillante de la loi pénale.

Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 2 ans de prison ferme.