Octobre rose / Lutte contre le cancer : 1000 femmes dépistées à Podor et Dagana par la Lisca et Dp World.

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, près de 1000 femmes issues des zones défavorisées des départements de Dagana et de Podor, ont bénéficié des séances de consultation gratuite pour lutter contre le cancer qui reste l'une des premières causes de mortalité au Sénégal. Cette initiative de la Ligue sénégalaise de lutte contre le Cancer (Lisca) et Dp World Dakar, opérateur du terminal à conteneurs pour un financement de 25 millions de fcfa, s'inscrit dans la dynamique de prévention et de lutte contre la maladie qui fait plus de 2000 victimes par an au Sénégal.

Cette caravane de campagne de prévention était aussi l'occasion pour faire la formation des sages femmes au dépistage du col de l'utérus et du sein. Ainsi 70 sages femmes ont été formées sur les techniques de dépistage du cancer du col de l’utérus par Inspection Visuelle à l’Acide Acétique et au Lugol et au traitement par cryothérapie.

L'engagement de DP World avec la Lisca pour la célébration d'octobre rose se veut une réponse adéquate à l’amélioration de l'information sur la prévention des cancers et l’accès au dépistage pour les personnes éloignées du système de soins.