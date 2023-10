Octobre Rose à Kolda : dépistage de lésions précancéreuses du col de l’utérus au poste de santé de Hafia.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, l’association humanitaire pour le développement à la base (ASHUDEB), le district sanitaire et l’UNFPA, ont organisé cette journée. En ce sens, ils ont profité de cette occasion pour sensibiliser les femmes sur la prévention et le traitement sur le cancer du col de l’utérus. Ainsi, plusieurs femmes ont été dépistées et les cas susceptibles vont être traités ou référés pour un traitement adéquat. Selon, Aïssatou Dieng Lo, coordonnatrice des activités de la santé de la reproduction du district sanitaire de Kolda, le cancer du col de l’utérus demeure un problème de santé publique.

Grâce aux efforts de ces partenaires, les femmes ont pu encore bénéficier de planification familiale.



À en croire Aïssatou Dieng Lo, « en célébrant la journée d’accélération de planification familiale, nous avons voulu y coupler les dépistages des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Et le choix du poste de sante de Hafia n’est pas anodin, car le poste a besoin d’accompagnement en infrastructures et un plateau technique pour offrir des services de qualité. »



Dans la foulée, elle précise « le cancer du col de l’utérus occupe la première place parmi les cancers gynécologiques. Et celui-ci constitue aussi l’une des premières causes de mortalité chez les femmes. C’est pourquoi, cette activité est un moyen pour lutter contre cette maladie par le dépistage, la vaccination entre autres. Et dans cette lancée, si les lésions sont avérées, nous passons au traitement mais ce qui est plus important reste la prévention… »



Mame Thierno Aïdara, le président de ASHUDEB, d’avancer : « nous intervenons dans l’humanitaire, les migrations irrégulières mais aussi dans la santé. C’est pourquoi, nous avons voulu apporter notre modeste contribution à travers cette journée de dépistage des lésions précancéreuses pour une meilleure prise en charge dans le traitement. Et pour la réussite de cette journée, nous sommes intervenus dans la mobilisation communautaire et la sensibilisation des femmes... »