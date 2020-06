OMS : Abdoulaye Diouf Sarr « place » son DC Aloyse Waly Diouf.

Dr Aloyse Waly Diouf devra rejoindre ses nouvelles fonctions au sein de l’Organisation mondiale de la santé. L’ancien Directeur de cabinet du ministre de la santé et de l’action sociale a été reçu au sein de l’OMS à la suite d’un processus de recrutement qui avait débuté depuis l’année 2019.



Un processus que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a cautionné. Et selon les services du ministère de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr qui renouvelle sa fidélité à son ancien Directeur de cabinet, se dit fier de son parcours et du travail qu’il a eu à abattre au sein des services du ministère. D’ailleurs un pot d’au revoir est prévu pour fêter comme il se doit, le départ de Dr Aloyse Waly Diouf.



Les deux hommes ont tenu avec une main de fer le département de la santé comme en atteste le temoignage de Aloyse Diouf à l’ endroit de son ex patron de ministre. En effet, sur sa page Facebook, il a adressé un message à l’endroit du ministre Abdoulaye Diouf Sarr : « Aucune séparation n’est facile ! Monsieur le Ministre, cher ADS (Abdoulaye Diouf Sarr), si au moment d’écrire ces lignes, ma plume trahit les effluves de mon esprit, c’est parce que ma reconnaissance envers vous à jamais ne tarira. En vous j’ai découvert un leader, un meneur d’hommes et de femmes, un homme qui inspire confiance et qui sait faire confiance. Ces trois années vécues à vos côtés m’ont beaucoup forgé. Aujourd’hui, je vous remercie d’avoir accepté que je puisse partir vers un autre challenge. Vos conseils avisés et vos encouragements me permettront sans doute de faire face à ce nouveau défi. Merci Mr le Ministre, cher ADS ! Diokondial »



Dr Aloyse Diouf, pour rappel, a été découvert par le grand public à travers les points du jour relatifs à la maladie à coronavirus et ce, depuis l’apparition du premier cas au Sénégal...