Nouvel attelage gouvernemental: Aïda Mbodj regrette « l’absence » des femmes et tire sur le régime de Macky Sall

L’actualité nationale marquée par la nomination d’un nouveau gouvernement n’a pas échappé à la présidente de L’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey et candidate à la candidature à l’élection présidentielle, lors de sa conférence de presse ce dimanche.







Pour Aïda Mbodj, « c’est un gouvernement de politiciens loin des préoccupations des sénégalais » qui a été encore une fois composé. Cela ressemble, selon le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, « à de petits arrangements entre copains dont le Président Macky Sall est coutumier ». « Jusqu’à la dernière heure, le Président Macky SALL ne changera pas. Des combines à tous les étages » se désole le Dr Aïda Mbodj qui note avec regret, l’absence de femmes ( qui ne sont que 7 sur plus d’une trentaine de ministres).







« Vous aurez noté l’absence notoire de femmes dans ce gouvernement. Il en parle mais quand il a l’occasion (c’est à dire, non contraint par la loi), il ne favorise pas les femmes. La parité sera restée un vœu pieux tout le long de son magistère » dénonce l’ancien ministre de la femme sous le régime de Wade.