Non candidature du PR : le PIT salue une démarche républicaine et exhorte BBY à l’unité.

La prise de parole du Président de la République Macky Sall, en cette soirée du 3 juillet 2023, fera assurément date dans les annales, a relevé le Parti de l’indépendance et du Travail du Sénégal (PIT) à travers un communiqué reçu et lu à Dakaractu. « Non point qu’elle clôturerait, de façon définitive, le cycle des épineuses problématiques politiques que le Sénégal devra affronter. Mais plutôt parce qu’elle indique une voie, engage dans une démarche, traduit une culture », indique le document signé par le secrétariat du comité central. À en croire le PIT, le Président de la République a dit à ses concitoyens très attentifs à son discours que ce pays, hérité de nos ancêtres, se devait d’être sacralisé. Il leur a montré que le destin du Sénégal est entre leurs mains et indiqué qu’à cet égard, leurs responsabilités sont énormes. Pour les camarades de Samba Sy, « le Président Macky Sall a fini de prouver aux Sénégalaises et Sénégalais qu’avoir le Sénégal au cœur n’était pas qu’un slogan. Avoir le Sénégal au cœur signifie se donner à lui, entièrement, sans jamais commettre la faute de se penser indispensable. » Pour cette raison, souligne le PIT, « le Président de la République mérite hommage. Pour l’œuvre accomplie. Pour les sacrifices consentis. Pour l’exemple donné. Pour les exhortations faites. La page qui s’ouvre est celle des grands enjeux : défendre notre République et ses valeurs, défendre l’intégrité territoriale, assurer la stabilité du Sénégal contre les forces obscurantistes, consolider notre démocratie. » Le PIT s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour la consolidation de la grande alliance que constitue Benno Bokk Yakaar. Le parti exhorte, toutefois, les différentes composantes de cette coalition à resserrer leurs rangs pour relever les défis actuels dans l’unité et la cohésion.