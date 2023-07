Non candidature de Macky Sall à la présidentielle 2024 : L'AFCMP félicite le chef de l’État de cette décision « historique et remarquable. »

L’Alliance des femmes cadres de la majorité présidentielle (AFCMP) a réagi, suite à la décision du président Macky Sall de ne pas briguer une 3ème candidature, dans un communiqué rendu public ce Jeudi 06 Juillet. "En ce soir mémorable, vous avez pris la décision de renoncer à votre candidature à l’élection présidentielle de 2024, alors que la Constitution vous y donne droit ! Dans un discours limpide et percutant, ayant pour seul objectif le maintien de la Paix et de la Stabilité de notre cher pays, le Sénégal, vous avez démontré encore une fois, à tout un chacun, que vous êtes un « homme politique qui met sa main dans la roue de l’histoire" a précisé l'AFCMP dans un communiqué de 2 pages signé par leur coordonnatrice de Ndèye Nam Diouf.

Ce choix personnel, mûrement réfléchi, a pu être fait grâce à vos qualités indéniables, puisées dans votre éducation, qualités développées tout au long de votre vie sociale et de votre parcours professionnel si exceptionnel.

Aminées d'engagement et de fierté, les femmes cadres de la majorité présidentielle ont ainsi adressé leurs vives félicitations à Macky Sall pour cette décision historique mais également pour le travail remarquable et incontestable accompli durant ses mandats en tant que Président de la République du Sénégal. "Au cours de votre fonction présidentielle, vous avez su relever de nombreux défis et apporter des changements significatifs pour le bien-être des populations du Sénégal. Votre leadership éclairé et votre ouverture d’esprit ont permis de promouvoir le développement durable, de renforcer les Institutions démocratiques et de favoriser l'inclusion sociale. Votre magnifique vision matérialisée par le PSE a indiscutablement mis le Sénégal dans la trajectoire d’une croissance certaine", indique le communiqué en soulignant l'intégrité exemplaire et la volonté constante de l'homme au service du Sénégal qui ne sont plus à démontrer...