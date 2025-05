Nigeria: des gouverneurs appellent l'armée à "revoir sa stratégie" contre les jihadistes

Les gouverneurs de plusieurs Etats du nord-est du Nigeria, en proie à une résurgence des attaques jihadistes qui ont fait plus de 100 morts en avril, ont appelé jeudi les forces de défense à "revoir leur stratégie" contre les jihadistes.



Cette partie du Nigeria est confrontée à une intensification des attaques jihadistes depuis plusieurs semaines, dans une région ravagée par un conflit jihadiste qui dure depuis 16 ans et a fait plus de 40.000 morts et 2 millions de déplacés.



Les gouverneurs des Etats de Borno, Adamawa, Gombe, Taraba, Yobe et Bauchi étaient rassemblés jeudi à Damaturu (capitale de l'Etat de Yobe) à l'occasion du 11ème Forum des gouverneurs du nord-est.



"Le forum appelle les forces armées, les autres organismes de sécurité et les dirigeants communautaires à réévaluer leur stratégie dans la lutte contre l'insurrection dans la région", a déclaré dans son discours de clôture le gouverneur de l'Etat de Taraba, Agbu Kefas.



Il a ajouté préconiser "une approche multidimensionnelle" qui "s'attaque également aux causes profondes, telles que l'emploi des jeunes grâce à l'enseignement professionnel et technique, l'amélioration du réseau routier, l'amélioration de l'éducation et la réduction de la pauvreté".



Le groupe jihadiste Boko Haram, qui est apparu dans l'Etat de Borno, et son rival, l'Etat islamique en Afrique de l'ouest (Iswap selon son acronyme anglophone) avaient perdu du terrain face à l'armée nigériane mais ils connaissent dernièrement un regain d'activité.



Ils ont notamment apaisé leurs querelles intestines pour se concentrer sur leur action extérieure et ont adapté leurs tactiques de combat, notamment via l'utilisation de drones, d'engins explosifs improvisés (EEI), des embuscades et des raids coordonnés, qui ont conduit à l'intensification de leurs opérations.



Par ailleurs, la Force multinationale mixte (FMM), créée entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad pour lutter contre les jihadistes autour du lac Tchad, est affaiblie depuis le retrait du Niger en mars et les menaces de retrait du Tchad, ce qui perturbe les patrouilles transfrontalières et le partage de renseignements.