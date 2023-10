Niger: les Etats-Unis annoncent la suppression de près de 500 millions de dollars d'aide économique.

Selon un communiqué du département d'État, " les États-Unis ont conclu qu'un coup d'État militaire avait eu lieu au Niger".



Par conséquent, Matthew Miller, porte-parole d'informer que " Conformément à l'article 7008 de la loi de crédits annuelle du Département d'État, les États-Unis suspendent la plupart de leur aide au gouvernement du Niger. Le 5 août, les États-Unis ont temporairement suspendu certains programmes d'aide étrangère au gouvernement du Niger, totalisant près de 200 millions de dollars. Cette aide est désormais également suspendue conformément à l'article 7008 de la loi de crédits annuelle du Département d'État. Nous notons également la suspension par la Millennium Challenge Corporation de toute assistance au Niger, y compris tous les travaux préparatoires sur son Compact de transport régional du Niger de 302 millions de dollars et toutes les nouvelles activités sur son Compact de 2018", a-t-on lu dans le communiqué.



Toutefois, le communiqué de préciser que les États-Unis maintiennent leur " aide humanitaire, alimentaire et sanitaire vitale au bénéfice de la population nigérienne. Les États-Unis ont également l’intention de continuer à travailler avec les gouvernements régionaux, notamment au Niger, pour faire progresser les intérêts communs en Afrique de l’Ouest. Nous sommes aux côtés du peuple nigérien dans ses aspirations à la démocratie, à la prospérité et à la stabilité. Depuis le coup d'État, nous avons soutenu les efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour travailler avec le Niger en vue d'un retour à un régime démocratique. Toute reprise de l’aide américaine nécessitera une action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie afin d’inaugurer une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible".



Ainsi, les États-Unis ont réitéré " leur appel à la libération de Mohamed Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues"...