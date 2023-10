Niger: Le gouvernement accuse le SG de l'ONU et exige le départ du chef de la mission diplomatique de l'ONU dans les 72 heures

Dans un communiqué, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie( CNSP) et le Gouvernement du Niger accusent le SG de l'ONU, Antonio Guterres, d'être manipulé par la France. " Le CNSP et le gouvernement ont noté avec stupéfaction, les manœuvres sournoises que le Secrétariat Général des Nations Unies continue d'orchestrer, sous l'instigation de la France, à travers toutes les entraves déjà posées en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78ème Session de l'assemblée générale de l’ONU".



Très remontée, la junte d'ajouter que ce " sabotage commandité s'est poursuivi à Vienne à l'occasion de la Conférence Générale de l'AIEA du 25 au 29 septembre 2023 et au 4ème Congrès extraordinaire de l'Union Postale Universelle( UPU) à Riyad.



Fort de cela, " le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Son Excellence Madame Louise Aubin de prendre toutes dispositions utiles pour quitter le Niamey sous 72 heures".



Le CNSP et le gouvernement fustigent ainsi une volonté de nuire au Niger et à son peuple...