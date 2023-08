Niger: Le CPS de l’UA en croisade contre toute action susceptible de conférer une légitimité aux putschistes

Dans son communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, après avoir décidé de suspendre la participation du Niger de toutes les activités de l'UA et de ses organes et Institutions..., a exhorté " tous les États membres de l'UA, et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel" au Niger.



À cet égard, l'Institution a aussi exhorté ces derniers à ' s'abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime" actuel jugé " illégal"...