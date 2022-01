Ngoundiane : inauguration ce samedi du terrain de basketball cofinancé par la commune, la COGECA et TOKOSSEL GROUP

La nouvelle tribune et le terrain de basketball aux normes FIBA du stade municipal de la ville de Ngoudiane seront inaugurés ce samedi 08 janvier 2022 à partir de 16 heures sous la présidence du ministre du sport et du président de la fédération sénégalaise de Basketball(FSF). Elle a été réalisée pour un coût énorme, cofinancé par la commune de Ngoundiane, la COGECA et TOKOSSEL GROUP, a-t-on appris de source officielle. Selon le document officiel, la cérémonie officielle d’inauguration sera suivie d’un gala de lutte traditionnelle organisé par Fatta Production du roi des arènes Yakhya Diop, Yékini avec une mise de trois millions pour une centaine de lutteurs.