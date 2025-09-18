Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre

Le monde de la culture est en deuil avec le décès, ce jeudi dans l'après-midi, de l'artiste Keyssi Bousso. Il est l'ancien administrateur général du Grand Théâtre de décembre 2012 à 2020. La triste nouvelle a été annoncée, dans une note publiée sur la page Facebook du Grand Théâtre, par l'actuel Directeur Général, Serigne Fall Guèye.
Des informations sur la levée du corps et l'enterrement seront communiquées ultérieurement, renseigne la note. La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée.
