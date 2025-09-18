Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre


Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre
Le monde de la culture est en deuil avec le décès, ce jeudi dans l'après-midi, de l'artiste Keyssi Bousso. Il est l'ancien administrateur général du Grand Théâtre de décembre 2012 à 2020. La triste nouvelle a été annoncée, dans une note publiée sur la page Facebook du Grand Théâtre, par l'actuel Directeur Général, Serigne Fall Guèye. 
 
Des informations sur la levée du corps et l'enterrement seront communiquées ultérieurement, renseigne la note. La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée.
Autres articles
Jeudi 18 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation :

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation : "Le plan de redressement annoncé est plombé dés le départ par le manque de concertation". - 18/09/2025

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif - 18/09/2025

Taxation sur les transferts d’argent : Les précisions du ministre des Finances et du Budget

Taxation sur les transferts d’argent : Les précisions du ministre des Finances et du Budget - 18/09/2025

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs - 18/09/2025

Audit global des titres miniers:

Audit global des titres miniers: " L'audit nous a révélé 94% d'inconformités à la législation minière[...], 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs"( Birame Souléye Diop) - 18/09/2025

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire - 18/09/2025

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain »

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain » - 18/09/2025

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises :

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises : "Les entreprises détruisent des vies et pourtant elles brassent de l'argent..." - 18/09/2025

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards - 18/09/2025

Fatick : Trois individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy

Fatick : Trois individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy - 18/09/2025

Affaire du PTN : l’étau se resserre autour de l’Ex Directeur Général, Bassirou Abdoul Bâ

Affaire du PTN : l’étau se resserre autour de l’Ex Directeur Général, Bassirou Abdoul Bâ - 18/09/2025

Scandale présumé au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio: Amy Samaké et Cie édifiés ce jeudi

Scandale présumé au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio: Amy Samaké et Cie édifiés ce jeudi - 18/09/2025

Visite matinale dans les locaux de l’Ageroute : le ministre Déthié Fall débarque à 6h30 pour une séance de travail

Visite matinale dans les locaux de l’Ageroute : le ministre Déthié Fall débarque à 6h30 pour une séance de travail - 18/09/2025

ADEPME : Alpha Thiam nommé Directeur Général

ADEPME : Alpha Thiam nommé Directeur Général - 18/09/2025

Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit »

Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit » - 17/09/2025

MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite

MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite - 17/09/2025

Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%

Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25% - 17/09/2025

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube - 17/09/2025

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam - 17/09/2025

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région - 17/09/2025

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés - 17/09/2025

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique - 17/09/2025

Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies…

Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies… - 17/09/2025

Dethie Fall promet un ministère des Infrastructures en mode urgence : chantiers 24h/24, rigueur implacable et résultats immédiats

Dethie Fall promet un ministère des Infrastructures en mode urgence : chantiers 24h/24, rigueur implacable et résultats immédiats - 17/09/2025

Agissons ensemble pour concrétiser l’Initiative pour la gouvernance mondiale et constuire un avenir radieux de paix et de développement

Agissons ensemble pour concrétiser l’Initiative pour la gouvernance mondiale et constuire un avenir radieux de paix et de développement - 16/09/2025

Médina Baye : trois malfaiteurs tombent après un vol de 7 millions FCFA

Médina Baye : trois malfaiteurs tombent après un vol de 7 millions FCFA - 16/09/2025

Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes

Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes - 16/09/2025

Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly

Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly - 16/09/2025

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité" - 16/09/2025

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile - 16/09/2025

RSS Syndication