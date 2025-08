Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi, Moustapha Diakhaté a lancé un message au procureur de la République qu’il accuse d’exécuter « une commande politique ». L’ancien parlementaire a clairement exprimé le fond de sa pensée considérant qu’il sera impossible pour le procureur de « vouloir restreindre la liberté d’expression. »



« C’est inacceptable ce qui s’est passé avec mon arrestation. Mais je tiens à signaler au procureur de la République qu’il lui reste encore 998 mandats de dépôts s’il veut me faire taire parce que jusqu’à 1000, je ne me lasserai pas de dénoncer l’injustice et les défaillances de l’actuel régime », a estimé l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui pour rappel, a ensuite quitté l’Alliance pour la République pour se lancer dans un autre mouvement politique.