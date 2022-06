Ministère de la santé / Marie Khémesse Ngom Ndiaye prenant fonction : « Je suis comptable de tout! Et j’assume bien mes responsabilités pour avancer… »

L’ancienne directrice de la santé, désormais sous ses habits de ministre de la santé et de l’action sociale, est rentrée dans la salle de conférence dudit ministère accompagnée de son prédécesseur, Abdoulaye Diouf Sarr. En passant par le rappel de son parcours syndical jusqu’à l’accession de cette étape importante de sa carrière, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye fait l’éloge de ce système dans lequel elle a fait 3 décennies.



« J’ai fait 30 ans dans ce système, je n’ai plus rien à prouver. Nous sommes dans une équipe et allons nous pencher sur le travail physique. Tout le monde est important ici. Dans ce système, il faut toujours travailler dans le réajustement pour que les défis soient atteints », dira la ministre native de Diourbel.



Dans ce nouveau poste si stratégique pour elle, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye estime elle-même, ne pas savoir pourquoi elle a été choisie. En tant que directrice générale de la santé aussi, son ministre d’alors, Abdoulaye Diouf Sarr ne lui a même pas donné les motivations de son choix. Une façon pour elle, de magnifier le geste du chef de l’État de l’avoir désignée à ce poste en remplacement de celui qui a eu une gestion dans laquelle elle est bien comptable. « Je ne suis pas seulement comptable de ce qu’a fait Diouf Sarr dans ce ministère, mais je suis comptable de tout », a soutenu la nouvelle ministre de la santé et de l’action sociale qui prend ses responsabilités et invite tous les autres services à travailler dans une collégialité très huilée.



Après quelques témoignages sur son prédécesseur, Marie Khémesse Ngom Ndiaye reconnaît qu’il y’a de hauts cadre dans le secteur de la santé. Mais la confiance que Diouf Sarr lui a témoignée est sans précédent. « C’est très facile de travailler avec Abdoulaye Diouf Sarr », clame l’ancienne syndicaliste...