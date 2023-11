Ministère de l’Education Nationale: le projet de budget projeté à 909,323 milliards FCFA avec une hausse de 130 milliards FCFA

Au titre de l'exercice 2024, le projet de budget du ministère de Education nationale est arrêté à 909 323 430 797 F CFA, en Crédits de paiement (CP), contre 778 549 450 268 F CFA, en 2023, soit une hausse de 130 773 980 529 F CFA, en valeur absolue et 16,8 %, en valeur relative.



Les Autorisations d'engagement (AE) sont évaluées à 944 959 363 377 CFA.



Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis en six (6) programmes: éducation préscolaire, enseignement élémentaire, enseignement moyen général, enseignement secondaire général, éducation de base des jeunes et des adultes, pilotage ministériel, gestion et coordination administrative.





Le ministre de l’éducation nationale, Cheikh Oumar Anne a représenté, ce 22 novembre, à l’Assemblée nationale, le gouvernement pour défendre le projet. Il est assisté par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.