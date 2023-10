Mimi Touré à la marche… : « Au moment où le PM fait ses déplacements comme bon lui semble…nous sommes empêchés de…»

Ancien Premier ministre et actuellement candidate à la candidature à la présidentielle de 2024, Aminata Touré fait un tir groupé en direction de l’actuel chef du gouvernement mais aussi sur l’autorité préfectorale.

La présidente du mouvement pour l’intégrité, l’étique et l’indépendance (MIMI 2024), exige que les autres manifestations puissent se tenir tout comme celles que tient le Premier ministre Amadou Bâ. « Nous sommes dans un état de droit et les sénégalais sont libres de se déplacer et d’aller à la rencontre des sénégalais. Il est incohérent d’autoriser le régime à faire ses activités alors que l’opposition peine à se déplacer. Désormais, il faudra autoriser toutes les manifestations », a déclaré la présidente de Mimi2024 qui a pris la parole lors de la marche du Jet d’eau à Liberté 5 pour exiger la libération des « détenus politiques ».