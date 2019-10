Micro-Trottoir : Sokhna Aïda Diallo invité à se conformer aux directives du Khalife des Mourides.

Les images où l’on voyait la veuve de Cheikh Béthio Thioune royalement assise sur une sorte de ‘’trône’’ en train de sceller des mariages et célébrer des baptêmes, qui circulent depuis le magal sur les réseaux sociaux, a choqué plus d’un. Ces images ont valu une convocation de Sokhna Aïda Diallo par le Khalife Général des Mourides, Serigne Moutakha Mbacké. Suite à leur entretien, la dame avait promis de se conformer au ‘’ndiguel’’ du Khalife, chose qu’elle n’a pas respecté, obligeant ce dernier, quelques heures plus tard, à faire une nouvelle sortie dans laquelle, il a clairement méprisé la veuve de Cheikh Béthio, la bannissant à la limite. Un avis bien partagé par les personnes rencontrées dans les artères de Dakar. Selon les témoignages recueillis, Sokhna Aïda Diallo devrait revenir à la raison, arrêter de faire dans le satanisme et se conformer aux directives (ndigël) du Khalife général des mourides.

MICRO TROTTOIR…