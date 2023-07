Mercato : Le Bayern Munich a fait savoir à Sadio Mané qu’il ne comptait plus sur lui !

Après avoir fixé le prix de son transfert à 20 millions d’euros, les Bavarois ont désormais placé Sadio Mané sur la liste des départs cet été. Les dirigeants ne veulent plus du joueur sénégalais a informé le média kicker.



Sous contrat jusqu’en 2025, le club allemand souhaiterait faire des économies pour ce mercato, où est notamment visé l’attaquant anglais Harry Kane. Mané touche actuellement le plus gros salaire du club avec 22 millions d’euros par an.



Cependant des clubs saoudiens comme Al-Ahli seraient grandement intéressés pour un transfert de l’ancien joueur de Liverpool. En attendant d’en savoir davantage, ce jeudi matin Sadio Mané à pris part à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers du Bayern Munich…