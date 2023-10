Médina Yoro Foula (Kolda) : Aminata Touré (candidate de la coalition Mimi 2024) " le département de Médina Yoro est le seul département du pays qui a zéro kilomètre de goudron..."

En tournée dans la région de Kolda depuis ce dimanche 15 octobre dans le cadre du parrainage, Mimi Touré ne manque pas de mettre à nu les faiblesses de la région. A Médina Yoro Foula où elle a été accueillie ce mardi 17 octobre, elle est revenue sur la question du développement de ce département. Ainsi, elle a avancé que ce département reste le seul du pays avec "zéro kilomètre de goudron". C'est pourquoi dans la foulée, elle a précisé que cette "injustice devra être réparée" et mettre en avant " l'énorme potentiel agraire et pastoral".





A l'en croire " je félicite les responsables de Mimi2024 du département de Médina Yoro Foula et le coordonateur départemental Algassimou Baldé pour leur engagement et l’important travail de parrainage en cours."



