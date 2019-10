Médias : Moussa Ngom lance la Maison Des Reporters

C’est ce lundi 30 septembre que la Maison Des Reporters vient d’être lancée par Moussa Ngom, journaliste indépendant. Il vient de mettre en place un média exclusivement dédié à l’information. Selon lui, la Maison Des Reporters fonctionne différemment de ce que l’on avait l’habitude de voir. La Maison Des Reporters se veut d’une indépendance éditoriale, a-t-il laissé entendre.



Sur le plan financier, la plupart des organes de presse au Sénégal fonctionne financièrement de campagnes commerciales. Mais la Maison Des Reporters est un média exclusivement financé par le public, selon le journaliste Moussa Ngom.



Une levée de fonds a été lancée il y a quelques mois et une importante somme à hauteur de 1 million 400 mille francs a été amassée, notamment grâce à la vente de carte d’abonnement.



Poursuivant ses propos, Moussa Ngom de préciser qu’à la Maison Des Reporters, tout journaliste peut proposer des sujets pour une production de reportages et d’enquêtes. À l’en croire, tout au long de son travail, le reporter peut aussi avoir l’encadrement d’un journaliste beaucoup plus expérimenté afin de garantir une production de qualité.



La Maison Des Reporters est aussi une maison de production audiovisuelle qui produit du contenu et qui sera proposé aux rédactions existantes désireuses de publier ces productions. Et suivant cette rémunération, un pourcentage pourra revenir au reporter. Ce qui exclut d’entrée, la logique d’exploitation.