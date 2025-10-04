Médecins du Sénégal : seuls 38 % en règle face à leurs cotisations, l’Ordre alerte sur des défis majeurs pour la profession

L’Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS) a publié hier son Tableau 2025, répertoriant l’ensemble des praticiens autorisés à exercer la médecine dans le pays. Selon ce document officiel, 5 675 médecins sont inscrits, répartis entre la Section A (4 805 médecins fonctionnaires, contractuels et enseignants) et la Section B (870 médecins du secteur privé et parapublic). Sur ce total, 4 536 sont Sénégalais et 1 139 étrangers, dont 990 seulement inscrits provisoirement. Ces chiffres traduisent une diversité notable du corps médical mais révèlent également de fortes disparités d’engagement et de régularité administrative.



La situation la plus préoccupante réside dans le faible taux de médecins à jour de leurs cotisations annuelles, qui ne s’élève qu’à 38 %, soit 2 155 praticiens. Parmi eux, 471 bénéficient d’un prélèvement direct à la source (check-off). Dans le détail, 1 813 médecins sénégalais (40 % du total national) ont honoré leur obligation, contre 343 étrangers (30 %). Le contraste est encore plus marqué au niveau des inscrits provisoires : seuls 266 sur 990 (26,8 %) sont en règle. Entre les deux sections, la Section B – regroupant les médecins du privé – présente un taux de régularité légèrement supérieur (42 %) par rapport à la Section A (37 %).



Au-delà des chiffres, le président de l’ONMS, le Dr Jean François DIÈNE, a insisté sur la signification profonde de ce Tableau. « Être inscrit à l’Ordre, c’est un contrat moral avec la société. C’est dire aux patients : vous pouvez me faire confiance », a-t-il rappelé, en soulignant que l’Ordre est garant de l’éthique médicale. Il a mis en avant les valeurs cardinales qui fondent la profession – dévouement, empathie, intégrité, sens de l’éthique et bonne moralité – tout en alertant sur la judiciarisation croissante de la relation médecin-patient. « Chaque acte engage la responsabilité civile ou pénale du praticien, et cette vigilance doit être permanente », a martelé le président.



Un autre combat prioritaire de l’Ordre demeure la lutte contre l’exercice illégal de la médecine, qualifié de « danger mortel » par le Dr DIÈNE. L’ONMS a dénoncé la prolifération de praticiens non-inscrits qui posent des diagnostics ou prescrivent des traitements en toute illégalité, mettant en péril la vie des patients. L’institution collabore avec les autorités sanitaires et judiciaires pour traquer et sanctionner les usurpateurs, et invite les populations à vérifier systématiquement l’inscription de leur médecin. « Ce simple réflexe peut sauver des vies », a-t-il lancé solennellement.



Mais l’ONMS ne se limite pas à un rôle de surveillance. Dans son rapport, il alerte sur les défis structurels du système de santé sénégalais : surcharge des services publics, manque criant de moyens et de personnel, épuisement des praticiens et aggravation des déserts médicaux. L’Ordre met également en garde contre « une hémorragie des talents », de plus en plus nombreux à envisager l’exode ou la reconversion. Face à ces menaces, il appelle à la tenue d’États généraux de la Santé pour bâtir un « Pacte Santé » avec les autorités. Les propositions incluent : revalorisation des conditions de travail, plan pluriannuel de recrutement et d’équipement, mesures incitatives pour les régions défavorisées, et accompagnement dans le développement professionnel continu des médecins.

En conclusion, le président DIÈNE a martelé que la publication du Tableau 2025 ne se réduit pas à un simple inventaire, mais symbolise un contrat renouvelé entre médecins et société. L’ONMS promet d’être « inflexible sur les principes, intraitable sur la déontologie et infatigable dans la défense de la qualité des soins ». Et de conclure : « Sauver notre médecine, c’est sauver des vies. Accroître les investissements dans la santé, c’est parier sur l’avenir de la nation. »