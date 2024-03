Me Ngagne Demba Touré recouvre également la liberté !

Le greffier recouvre ainsi la liberté quelques jours après son arrestation à son domicile. Me Ngagne Demba Touré a été arrêté le 21 février dernier, après plus de six mois d'exil au Mali. Son retour d'exil a été fêté en grande pompe dans son fief à Grand-Yoff. Le greffier avait reçu le soutien de ses collègues qui avaient vigoureusement dénoncé son arrestation. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Me Ngagne Demba Touré, bénéficient tous de la loi d'amnistie, votée il y a quelques jours à l'Assemblée Nationale...

