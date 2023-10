Me Ciré Clédor Ly : " Ousmane SONKO souhaite retourner en prison malgré son état de Santé critique "

Le leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko vient de boucler au total 55 jours de grève de la faim depuis son arrestation à son domicile, après 55 jours de séquestration par l’Etat du Sénégal sous le silence assourdissant des dignitaires religieux aphones et de la communauté internationale qui a toujours assumé le rôle de garant des droits civils et politiques ainsi que des droits et libertés démocratiques.



Depuis sa reprise de la grève de la faim, la détérioration de son état de santé s’est accélérée et il est à craindre le pire.



Tout laisse croire que l’Etat qui a jeté le masque, dévoile sa véritable nature réfractaire aux lois qu’il viole avec arrogance et mépris à l’égard des citoyens sans aucun respect à l’endroit de dignes et loyaux magistrats



Tout porte à croire que l’exécutif tente de l'affaiblir.