Mbour / nouvelle Unité d’enquêtes spécialisées : Les gendarmes démasquent les braqueurs de la Petite-Côte – une bande de 20 malfaiteurs dans le viseur

Les jours des braqueurs qui semaient la terreur sur la Petite-Côte semblent désormais comptés. Une Unité d’enquêtes spécialisées, récemment créée sur instruction du haut commandement de la gendarmerie nationale, a frappé fort en procédant à l’arrestation de six membres d’un redoutable gang de vingt malfaiteurs.







Cette nouvelle cellule, issue de la Légion de gendarmerie de Thiès, regroupe des enquêteurs chevronnés de la Section de recherches de Thiès et de la brigade de Saly Portudal. À peine quelques jours après sa mise en place, elle vient déjà de faire tomber une partie du commando responsable des cambriolages spectaculaires qui ont frappé des structures comme l’hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène, la centrale électrique de Malicounda, ou encore l’hôtel Les Manguiers de Guéréo.







Leur dernière opération date de la semaine passée, à Gandigal. Six individus lourdement armés, dont trois frères d’une même famille, ont braqué un multiservice, emportant 10 millions de FCFA et plusieurs téléphones portables. Ce sont ces appareils qui ont permis leur géolocalisation rapide par les enquêteurs. Cinq des six ont été capturés dans leur repaire, le dernier a été interpellé à Thiès, où il tentait de se faire discret.







Lors des perquisitions, la gendarmerie a mis la main sur un arsenal impressionnant : armes à feu, marteaux, machettes, cagoules, vêtements et munitions de différents calibres. Mieux encore, les suspects ont été formellement identifiés sur les images des caméras de surveillance des établissements cambriolés. Les montants volés sont colossaux : 12 millions au Riu Baobab, 10 millions à Malicounda, 9 millions à Guéréo.







Face aux enquêteurs, les suspects ont avoué leur implication, ce qui a conduit à leur déferrement au parquet de Mbour. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.







Cette première offensive réussie donne un signal fort aux criminels : la traque est lancée, et la gendarmerie est prête à aller jusqu’au bout. Elle devrait aussi rassurer les populations locales et expatriées, particulièrement ciblées ces derniers mois par les cambriolages.