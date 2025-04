Mbour / Préparatifs du 25e Pèlerinage Marial de Popenguine : Le préfet Amadou Diop rassure sur les dispositifs malgré la coïncidence avec la Tabaski et promet de résoudre le problème d’eau

Présidant la rencontre, le préfet Amadou Diop s’est voulu rassurant sur la capacité des services de l’État à relever ce double défi. S’exprimant au micro de Dakaractu Mbour, il a souligné la nécessité d’une synergie renforcée entre toutes les parties prenantes.

« Nous avons tiré les leçons des éditions précédentes. L’année dernière, le manque d’eau avait sérieusement impacté le déroulement du pèlerinage. Cette fois-ci, avec les services compétents, notamment la SDE et l’OFOR, nous mettrons en place un dispositif spécial pour garantir l’approvisionnement en eau potable à tous les points stratégiques de Popenguine », a-t-il assuré.

Concernant la sécurité et la logistique générale, le préfet a précisé que toutes les forces sont mobilisées :

« Malgré la coïncidence avec la Tabaski, nous sommes prêts. Tous les services sont impliqués : sécurité, santé, assainissement, transport... Et nous annoncerons bientôt la tenue d’un Comité régional de développement (CRD) exclusivement dédié au pèlerinage, pour renforcer la coordination à l’échelle régionale. »

Le Comité national d’organisation (CNO) était également représenté à ce CDD. Le Père Paul Marie Manga, vice-président du comité, a exprimé la satisfaction de l’Église face à l’engagement manifeste des autorités administratives.

« Ce pèlerinage est un moment fort pour les catholiques du Sénégal et d’ailleurs. Nous nous réjouissons de voir que l’État, à travers le préfet et tous les services, prend très au sérieux l’organisation. Nous espérons que les mesures annoncées, notamment en ce qui concerne l’eau et l’accueil des pèlerins, seront effectivement mises en œuvre », a déclaré le Père Paul Marie Manga, également au micro de Dakaractu Mbour.

Le Pèlerinage Marial de Popenguine attire chaque année des dizaines de milliers de fidèles, avec un pic attendu cette année pour la 25e édition. La célébration simultanée de la Tabaski pose des défis supplémentaires en matière de transport, d’hébergement et de sécurité, mais les autorités semblent prêtes à faire face.

Le prochain CRD attendu dans les jours à venir devrait permettre de finaliser tous les dispositifs, dans l’optique d’un pèlerinage serein, bien organisé, et conforme aux attentes spirituelles des fidèles.