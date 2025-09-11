Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue

La communauté mandingue de Mbour est en deuil. El Hadji Boubacar Diambang, président de la Collectivité Mandingue, est décédé ce mercredi soir vers 18h, plongeant toute la communauté dans la tristesse.



Âgé d’environ 93 ans, le patriarche de Santessou avait succédé en juillet 2016 à feu Mamadou Lamine Signaté à la tête de la Collectivité Mandingue. Pendant près d’une décennie, il a œuvré sans relâche pour l’unité de sa communauté et, plus largement, pour la cohésion sociale à Mbour.



L’inhumation est prévue ce jeudi 11 septembre à 11h, au cimetière de Darou Salam. Sa disparition marque la fin d’un chapitre important de l’histoire de la Collectivité Mandingue, qu’il a dirigée avec sagesse et autorité morale.



À travers sa voix, il a régulièrement appelé à la paix, à la solidarité et à la préservation des valeurs culturelles mandingues. Sa mort laisse un grand vide que ses proches et l’ensemble de la collectivité auront du mal à combler.



En ces moments douloureux, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à la communauté mandingue, à la famille éplorée et à l’ensemble des habitants de Mbour. Puisse le Tout-Puissant l’accueillir dans son paradis éternel, Jannatul Firdaus.