Mbeuth étouffe sous la répression : 31 arrestations, silence assourdissant de l’État… la résistance s’organise avec un avocat...

Le village de Mbeuth, dans la commune de Bambilor, a basculé dans la tension et la colère. 31 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de Sébikotane, dont une mère et son fils, lors d’une opération musclée liée à la contestation contre le projet d’implantation du centre de traitement des déchets dit "Mbeubeuss 2".

Les populations dénoncent une répression brutale, menée sans ménagement ni dialogue, contre des citoyens qui ne demandent qu’à protéger leurs terres agricoles.

Les personnes interpellées sont poursuivies pour destruction de biens appartenant à l’État, trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Des chefs d’accusation que les habitants jugent infondés et disproportionnés. « Ils se sont contentés d’exprimer leur désaccord face à un projet imposé. Est-ce cela qu’on appelle un crime aujourd’hui ? », dénonce un membre du collectif.

Silence au sommet de l’État

Mais au choc de la violence, s’ajoute une colère plus sourde encore : le silence total des autorités. Ni les élus locaux, ni le maire, ni les ministres concernés n’ont pris la parole. Plus grave encore : le Premier ministre Ousmane Sonko, pourtant perçu comme une figure de rupture avec les anciens systèmes, reste muet face aux appels de détresse de ce village qui l’avait soutenu.

Guy Marius Sagna pointé du doigt

Même Guy Marius Sagna, connu pour son engagement dans les luttes sociales, est aujourd’hui critiqué. « Où est-il quand des paysans sont agressés ? Pourquoi ce silence sur Mbeuth alors qu’il s’est battu ailleurs ? », s’interroge un membre du collectif. Pour les habitants, l’indifférence des figures politiques est une nouvelle forme de trahison.

Une bataille juridique engagée

Face à l’indifférence du pouvoir et à la répression sur le terrain, les populations n’ont pas baissé les bras. Elles ont commis un avocat pour assurer la défense des 31 personnes arrêtées et envisagent d'autres recours judiciaires et médiatiques pour faire entendre leur cause.