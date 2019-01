Mary Teuw Niane élu président du Comité électoral départemental de Saint-Louis : "J'invite tout le monde à mouiller le maillot pour une victoire écrasante de notre candidat au soir du 24 Février"

Mary Teuw Niane est élu par ses camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar, président du comité électoral du département de Saint-Louis. C'était lors de l'assemblée générale organisée par les responsables et militants de la coalition BBY de Ndar qui a vu la présence de tous les marrons-beige comme Mary Teuw Niane, Mansour Faye, Khoudia Mbaye, Awa Ndiaye, les députés Aminata Guèye, Aminata Fall et Arona Sow, les DG Assane Soumaré, Seyni Ndao, Pape Ibrahima Faye, Charles Fall, la SG de la délégation générale à la DGPSSN Mme Amar, Latyr Fall du PS, Larou Mar du Mpcl, Bouna Mohamed Seck de l'AFP ainsi que d'autres leaders et coordinateurs de mouvements de soutien.

Le premier cité, Mary Teuw Niane, qui a été choisi pour coordonner la structure dans le département de Saint-Louis, a lancé un appel fort à ses alliés et camarades en déclarant : "J'invite tout le monde à mouiller le maillot pour une écrasante victoire de notre candidat au soir du 24 Février 2019. Le comité électoral départemental va œuvrer dans la collégialité et la bonne entente pour mettre à contribution les spécificités des différents responsables. Nous allons partir à la rencontre des communautés de base, coller aux populations et les solliciter individuellement là où elles habitent. Pour tout dire, ça sera une stratégie de proximité. Nous mettrons en valeur les réalisations et les perspectives tracées par notre candidat pour son second mandat. Les frustrations de diverses origines seront aplanies grâce à des échanges francs et directs avec les concernés. Les primo-votants auront une place de choix dans cette présidentielle. C'est une catégorie spécifique qui est celle qui n'a pas de mémoire sur les régimes passés. Il est essentiel de leur parler le langage qui est le leur avec les mots qu'ils comprendront afin qu'ils adhèrent à la politique du président Macky Sall qui est celle de construire un avenir radieux."

Mary Teuw Niane a conclu en appelant les responsables de la coalition à ne rien laisser à leurs adversaires et de tout prendre afin d'assurer une victoire au premier tour au président Macky Sall.