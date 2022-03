Marche contre le parrainage : Guy Marius Sagna et trois autres activistes arrêtés devant le Ministère de l’Intérieur

Cela n’aura duré que quelques secondes, mais Guy Marius Sagna accompagné de trois activistes ont accédé à la place Washington, fief du Ministère de l’Intérieur où ils ont été arrêtés par la Police. Pour rappel Frapp France dégage , et d’autres organisations avaient décidé de marcher du rond-point Obélisque à la Place Washington. Un itinéraire qui a été changé par le Préfet de Dakar qui a autorisé la marche mais de la Place Obélisque jusqu’au Rond-Point RTS. Les activistes ne l’ont pas vu de cet œil. Engouffrés dans une victoire de couleur beige, ils sont descendus d’un coup pour se précipiter sur la mythique place en scandant « non au parrainage ». Repérés par les policiers, Guy et ses amis ont vite fait d’être embarqués.