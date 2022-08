Marché Pikine de Saint-Louis : Le forgeron Ousseynou Ndiaye, la trentaine, meurt électrocuté !

Alors que les populations de Ndiolofène n’ont pas encore fini de pleurer la mort par électrocution de la dame Oumou Ka lors des récentes inondations, un autre drame vient frapper le quartier populeux de Pikine.



En effet, cette fois-ci, c’est un jeune qui perd la vie par électrocution dans son atelier sis au marché Pikine toujours sous les eaux.



Les faits se sont déroulés hier mardi, Ousseynou Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, forgeron de son état, âgé de 30 ans environ, spécialisé dans la fabrication de fourneaux et autres ustensiles, a été électrocuté au moment où il branchait son appareil.



Pris de panique, ses collègues ont aussitôt alerté les sapeurs-pompiers qui se sont immédiatement rendus sur les lieux pour son évacuation à l’hôpital régional de Saint-Louis où il a fini par rendre l’âme, plongeant ainsi tous ses collègues et usagers du marché dans la tristesse et la consternation...