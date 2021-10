Maouloud 2021 des Layène : La leçon de morale du porte-parole qui dénonce le manque de solidarité des Africains devant Diouf Sarr.

Le porte-parole de la famille Layène a profité de la présence du ministre de la Santé et de l'Action Sociale pour transmettre un message qui lui tient à cœur. Mouhamadou Lamine Lahi par des exemples bien précis et des enseignements, a dénoncé ce qu'il appelle le manque de solidarité des Africains. Ce qui l'écœure encore plus c'est ce qui se passe au Sénégal. Le guide religieux est allé jusqu'à même dire que la foi n'existe plus au Sénégal. Une situation qu'il a dénoncée avec la dernière énergie...